Українське зіркове подружжя – Катя Осадча та Юрій Горбунов мають насичений робочий графік. Попри це, вони намагаються завжди виділяти час для родини. Днями ведучі влаштували вихідний та провели його з синами.
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Нові сімейні фото Осадчої
Сім'я у повному складі відправилась на осінню прогулянку в парк. Юрій Горбунов зі старшим сином Іваном по черзі возили коляску з новонародженим Данилом, а Катя Осадча іноді тримала його на руках.
Для прогулянки телезірка одягнулась комфортно, але й стильно. Вона позувала перед камерою у бежевому спортивному костюмі, що складався зі светра та штанів. Зверху Катя Осадча одягнула клітчасте пальто молочно-коричневого кольору.
Ведуча поєднала вбрання з білими кросівками, а також доповнила образ золотим браслетом. Волосся вона зібрала у високий хвіст. Осадча не користувалась косметикою, адже часто показує себе публіці без макіяжу.
Катя Осадча з молодшим сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Юрій Горбунов з молодшим сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Катя Осадча з синами / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Реакція мережі
Шанувальники активно коментують нові фото зіркового подружжя. Світлини з осінньої прогулянки зворушили мережу:
- "Із маленьким ведмежатком";
- "Неймовірна ніжність";
- "Гарні фото";
- "Як красиво";
- "Чудові";
- "Така краса. Ось воно – істинне щастя".