Успішна українська телеведуча Катя Осадча багато часу приділяє синові Івану, який скоро стане старшим братом для третьої дитини його зіркової мами. Вона опублікувала нове фото з хлопчиком на особистій сторінці попри те, що рідко показує такі кадри.

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Фото Каті Осадчої з сином

Днями вагітна знаменитість відправилась на прогулянку Дніпром на яхті. Зіркова матуся позувала з сином спиною до камери, адже вона досі приховує лице малюка. Катя Осадча ніжно обіймала Івана й усміхалась.

Іван постав перед об'єктивом у білій футболці та шортах. Натомість телеведуча обрала широку блакитну сукню зі сріблястим та золотистим принтом та з рюшами на комірці. Вона зібрала волосся в акуратний пучок та доповнила образ сонцезахисними окулярами.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму зірки

Прихильників зачарувало нове фото телеведучої з сином. Своїми враженнями вони поділилися в коментарях: