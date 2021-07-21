Успішна українська телеведуча Катя Осадча багато часу приділяє синові Івану, який скоро стане старшим братом для третьої дитини його зіркової мами. Вона опублікувала нове фото з хлопчиком на особистій сторінці попри те, що рідко показує такі кадри.
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Фото Каті Осадчої з сином
Днями вагітна знаменитість відправилась на прогулянку Дніпром на яхті. Зіркова матуся позувала з сином спиною до камери, адже вона досі приховує лице малюка. Катя Осадча ніжно обіймала Івана й усміхалась.
Іван постав перед об'єктивом у білій футболці та шортах. Натомість телеведуча обрала широку блакитну сукню зі сріблястим та золотистим принтом та з рюшами на комірці. Вона зібрала волосся в акуратний пучок та доповнила образ сонцезахисними окулярами.
Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму зірки
Прихильників зачарувало нове фото телеведучої з сином. Своїми враженнями вони поділилися в коментарях:
- "Не з половиною, там вже повноцінна людинка. Тому на фото 3 прекрасні людини, просто одна ще грає з нами в хованки";
- "Здоров'я вам";
- "Бажаю вам щастя";
- "Щиро зрадію, якщо у вас буде дівчинка";
- "Материнство це найкраща і найдорожча жіноча прикраса! Вам вона неймовірно пасує!".