Український телеведучий Юрій Горбунов опублікував нову світлину з вагітною дружиною на особистій сторінці в інстаграмі. У своєму блозі шоумен часто ділиться фото з сином чи Катею Осадчою.

До слова Вагітна MamaRika зачарувала новим фото в обіймах чоловіка

Нове фото Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Українські зірки відпочивають в елітному готелі в Бодрумі, одному з міст Туреччини. Вони зробили яскраве селфі, де не приховували усмішок.

Юрій Горбунов та Катя Осадча розмістилися на дивані в ніжних обіймах. Телеведучий позував позаду дружини у білій футболці та темно-синіх шортах, поклавши руку їй на плече. Натомість вагітна знаменитість приміряла смарагдовий купальник з відвертим декольте.

Одне фото на трьох,

– підписав світлину Юрій Горбунов.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Зазначимо, зараз у Туреччині, у Бодрумі відпочиває подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних разом з дітьми. Дружина музиканта приміряє спокусливі купальники, а також показує яскраві світлини з відпочинку.