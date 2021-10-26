Катя Осадча та Юрій Горбунов провели вечір разом: романтичні фото

Українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов обоє багато часу проводять на роботі, а ввечері займаються хатніми справами, граються з дітьми. Їм вдається побути вдвох після того, як обох синів вкладуть спати. Тоді закохані влаштовують атмосферні посиденьки вдома.

Два місяці тому Катя Осадча народила сина, який став другою спільною дитиною для неї та Горбунова. Тепер ведуча поєднує роботу та материнство, однак не забуває приділяти час ще й коханому.

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Романтичний вечір Осадчої та Горбунова

Після робочого дня, вклавши синів спати, ведучі вирішили разом відпочити. Вони зробили селфі на дивані у вітальні заміського маєтку. Катя була одягнена в синій кардиган, волосся зібрала в недбалий пучок, а на обличчя не наносила косметику. Юрій лежав у білій сорочці. Вони обіймали один одного, цілували та просто насолоджувалися моментом. Це був затишний осінній вечір біля каміна.

"Дітей вклали, тепер у нас побачення", – з усмішкою написала Катерина.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Скриншот інстаграм-сторіз Осадчої

Юрій Горбунов в інстаграм-сторіз поширив фото, де кохана цілує його в лоб.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Скриншот інстаграм-сторіз Горбунова