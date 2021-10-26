Два месяца назад Катя Осадчая родила сына, который стал вторым общим ребенком для нее и Горбунова. Теперь ведущая совмещает работу и материнство, однако не забывает уделять время еще и любимому.

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Романтический вечер Осадчей и Горбунова

После рабочего дня, уложив сыновей спать, ведущие решили вместе отдохнуть. Они сделали селфи на диване в гостиной загородного поместья. Катя была одета в синий кардиган, волосы собрала в небрежный пучок, а на лицо не наносила косметику. Юрий лежал в белой рубашке. Они обнимали друг друга, целовали и просто наслаждались моментом. Это был уютный осенний вечер у камина.

"Детей уложили, теперь у нас свидание", – с улыбкой написала Екатерина.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Скриншот инстаграм-сториз Осадчей

Юрий Горбунов в инстаграм-сториз распространил фото, где возлюбленная целует его в лоб.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Скриншот инстаграм-сториз Горбунова

Напомним, Осадчая и Горбунов совсем недавно вернулись с отдыха в Турции. Пока в Украине холодно, они решили с сыновьями провести время на побережье теплого моря и понежиться на солнышке.