Два месяца назад Катя Осадчая родила сына, который стал вторым общим ребенком для нее и Горбунова. Теперь ведущая совмещает работу и материнство, однако не забывает уделять время еще и любимому.
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Романтический вечер Осадчей и Горбунова
После рабочего дня, уложив сыновей спать, ведущие решили вместе отдохнуть. Они сделали селфи на диване в гостиной загородного поместья. Катя была одета в синий кардиган, волосы собрала в небрежный пучок, а на лицо не наносила косметику. Юрий лежал в белой рубашке. Они обнимали друг друга, целовали и просто наслаждались моментом. Это был уютный осенний вечер у камина.
"Детей уложили, теперь у нас свидание", – с улыбкой написала Екатерина.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Скриншот инстаграм-сториз Осадчей
Юрий Горбунов в инстаграм-сториз распространил фото, где возлюбленная целует его в лоб.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Скриншот инстаграм-сториз Горбунова