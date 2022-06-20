Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, як виріс син Іван: зворушливі фото

19 червня в Україні відзначали День батька. Саме тоді телеведуча Катя Осадча опублікувала зворушливі фото, де показала, як син Іван виріс за п'ять років.

Катя та Юрій належать до тих зіркових пар, які тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Закохані рідко розповідають про стосунки і не з'являються на публіці з дітьми.

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Як зараз виглядає первісток Осадчої та Горбунова

Зіркова матуся опублікувала зворушливі фото у День батька – 19 червня. У час війни цей день набув особливого значення. На знімках Юрій зображений з Іваном 5 років тому і зараз. Первісток подружжя змінився, однак зараз він ще більше схожий на своїх зіркових батьків.

У дописі Катерина адресувала приємні слова Юрію, привітала його з Днем батька: "Татку, любий наш татку! Ти – найкращий тато в світі! Ти щодня кажеш синам про те, як любиш їх, де б ти не був в цей час, і це наймиліша традиція в світі. Ми тебе любимо і промовляємо це щохвилини, а ще неймовірно сумуємо, як довго не бачимося. Ти тато, який завжди дивиться з синами в один бік і розділяє з ними всі радощі і непорозуміння! Ми тебе любимо… Тисячу разів скажемо це сьогодні і щодня".

Юрій Горбунов з первістком 5 років тому і зараз / Фото з інстаграму Осадчої

Зіркові батьки та їхні діти: останні новини

У День батька Святослав Вакарчук вперше опублікував фото з первістком Іваном. Він поділився, що 19 червня синові виповнився рік.

З нагоди Дня батька у мережі оприлюднили новий портрет принца Вільяма з трьома дітьми – Джорджем, Луї та Шарлоттою.

15 червня Віктор Павлік та його дружина Катерина відсвяткували перший день народження спільного сина Михайла. Святкування організували в Івано-Франківську, на території одного з готелів.

Катя Осадча та Юрій Горбунов також виховують сина Данила. 19 серпня хлопчикові виповниться один рік. Обоє синів телеведучих – діти війни, однак вони залишаються в Україні та вірять у швидку перемогу.