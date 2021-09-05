Через п'ять днів після третіх пологів Катя Осадча повернулась до роботи та зйомок. Ледь не кожного дня вона з'являється на світських заходах і шоу-бізнесових подіях. Однак на вихідних зірка влаштовує сімейні дні.

Радимо дізнатися Катя Осадча розповіла, як змогла швидко повернутись до роботи після третіх пологів

У суботу Катя Осадча та Юрій Горбунов присвятили час синам – 4-річному Івану та маленькому Данилу, якому трохи більше як два тижні. Подружжя влаштувало прогулянку закритим заміським комплексом, у якому мешкає.

Просторими вулицями серед розкішних маєтків ведучі гуляли з коляскою. Тоді як Іван катався на блискучій чорній машині, яку йому подарували торік.

Тепер наші прогулянки такі. У кожного хлопця свій транспорт,

– підмітила Катя Осадча.

Юрій Горбунов зауважив не менш влучно. "Іван катає маму, тато катає Данила. Субота в розпалі", – заявив шоумен в інстаграм-сторіс, тим самим розсекретивши ім'я молодшого нащадка.

Зазначимо, до цього подружжя приховувало ім'я новонародженого малюка. Навіть на святковому торті з нагоди виписки з пологового був напис "Привіт, Юрійович".

Фото з сімейної прогулянки Осадчої та Горбунова з синами

Катя Осадча з синами від Юрія Горбунова / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча Юрієм Горбуновим і сином / Фото з інстаграму ведучого

Юрій Горбунов з синами / Фото з інстаграму ведучого

Катя Осадча Юрієм Горбуновим і синами / Фото з інстаграму ведучої

Додамо, старшого сина Каті Осадчої від першого шлюбу з сім'єю не було. 18-річний Ілля вступив в університет у США – престижний Мерілендський університет, що в передмісті Вашингтона, і полетів на навчання до Америки.