Після народження третього сина Данила Катя Осадча швидко повернулась до роботи. Через п'ять днів після пологів вона вже записувала інтерв'ю, приурочені до 30-річчя Незалежності України. Оскільки сезон відпусток завершився, зірка всю себе присвячує роботі. Відтак, сімейний вікенд для неї – справжня рідкість.

До теми Юрій Горбунов розсекретив ім'я сина від Каті Осадчої

Цю теплу весняну суботу багатодітна матуся проводить з Юрієм Горбуновим і двома синами від нього. Молодшого Данила, якому лише три тижні, Катя Осадча доглядала вранці. З малюком вона прогулювалась босоніж, у халаті та з чашкою кави.

Тоді як з чоловіком і 4-річним Іваном купалась у басейні. До слова, саме басейн рятував вагітну Осадчу від шаленої літньої спеки.

Плавати, лежати й робити нічого,

– прокоментувала Катя Осадча сімейний вихідний.

51-річний Юрій Горбунов також опублікував фото на згадку про сімейний вихідний в особистому інстаграм-профілі. "Бабине літо! Насолоджуємось теплом", – підписав шоумен фото з дружиною і старшим сином.

Катя Осадча з наймолодшим сином Данилом / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча у сімейний вікенд / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча з Юрієм Горбуновим і сином Іваном / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото з інстаграму шоумена

Зауважимо, що вікенд зіркова сім'я проводила не в повному складі. З ними не було 18-річного сина Каті Осадчої від першого шлюбу. Усе тому, що Ілля вступив у Мерілендський університет і поїхав навчатися у США.