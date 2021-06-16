Катя Осадча вразила образом у блискучій сукні: фото з Туреччини

Українська телеведуча Катя Осадча з робочою поїздкою побувала в Туреччині. Для однієї зі зйомок вагітна зірка обрала блискучу сукню чорного кольору.
Телеведуча побувала в розкішному турецькому готелі, де відпочивало чимало зірок української естради. Вона поспілкувалася з народними улюбленцями, а також похизувалася новим образом.
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Ефектний look Каті Осадчої
Знаменитість постала перед камерою в чорній сукні з блискітками. Вбрання не мало рукавів, зав'язувалося на шиї. Звабливості та жіночності аутфітові додавав красивий виріз на нозі. Сукня не лише гарно виблискувала, а й підкреслила вагітний животик Осадчої.
Візажисти вклали волосся Катерини рівно та забрали назад. На голові у ведучої був стильний аксесуар сірого кольору з брошкою. Макіяж зірки був виразним – з сірими й чорними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.
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Попередні образи Каті Осадчої на зйомках
- Ведуча в чорному жакеті на два ґудзики та штанах з паєтками була присутня на допрем'єрному показі документального фільму про українського мультиартиста Монатіка.
- На церемонії вручення премії Viva! Awards 2021 знаменитість побувала в чорних класичних штанах і світлому піджаку, верх якого прикрашений красивим декоративним камінням.
- Зірка продемонструвала яскравий образ в білому топі без бретелей, м'ятних штанах прямого крою та помаранчевій сорочці під час візиту до Олі Полякової в Туреччині.