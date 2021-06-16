Катя Осадча вразила образом у блискучій сукні: фото з Туреччини

Українська телеведуча Катя Осадча з робочою поїздкою побувала в Туреччині. Для однієї зі зйомок вагітна зірка обрала блискучу сукню чорного кольору.

Телеведуча побувала в розкішному турецькому готелі, де відпочивало чимало зірок української естради. Вона поспілкувалася з народними улюбленцями, а також похизувалася новим образом.

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Ефектний look Каті Осадчої

Знаменитість постала перед камерою в чорній сукні з блискітками. Вбрання не мало рукавів, зав'язувалося на шиї. Звабливості та жіночності аутфітові додавав красивий виріз на нозі. Сукня не лише гарно виблискувала, а й підкреслила вагітний животик Осадчої.

Візажисти вклали волосся Катерини рівно та забрали назад. На голові у ведучої був стильний аксесуар сірого кольору з брошкою. Макіяж зірки був виразним – з сірими й чорними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

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