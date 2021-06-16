Катя Осадча вагітна третьою дитиною, але продовжує активно працювати та знімати програми про світське життя. Знаменитість ділиться зірковими новинами з шанувальниками, а також в кожному випуску своєї програми демонструє ефектні аутфіти.
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Яскравий look Каті Осадчої
Нещодавно Катерина побувала на відкритті нової резиденції найпопулярніших українських блогерів. Ведуча позувала разом із колегами – Лесею Нікітюк, Аллою Костромічовою. Вагітна Осадча постала перед об'єктивом телекамери у чорних класичних штанах і білій футболці, поверх якої одягнула помаранчевий піджак.
Волосся народна улюблениця зібрала у хвіст ззаду, довершивши образ головним убором в тон піджака. З прикрас Катя обрала стильний масивний ланцюжок. На обличчі вона зробила макіяж темними тінями на повіках і коричневою помадою на губах.
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Попередні образи Каті Осадчої
- Під час робочої поїздки в Грузію ведуча позувала в асиметричній сукні з пишними рукавами кольору бордо.
- Зірка відвідала конкурс краси Mrs. Ukraine International в атласній блакитній сукні з V-подібним вирізом та блискітками на бретелях й зоні декольте.
- На врученні музичної премії YUNA-2021 Катя була у чорній короткій сукні з подовженим задом.