Телеведущая побывала в роскошном турецком отеле, где отдыхало немало звезд украинской эстрады. Она пообщалась с народными любимцами, а также похвасталась новым образом.
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Эффектный look Кати Осадчей
Знаменитость предстала перед камерой в черном платье с блестками. Наряд был без рукавов и завязывался на шее. Обольстительности и женственности аутфиту добавлял красивый вырез на ноге. Платье не только красиво сверкало, но и подчеркивало беременный животик Осадчей.
Визажисты уложили волосы Екатерины ровно и забрали назад. На голове у ведущей был стильный аксессуар серого цвета с брошью. Макияж звезды был выразительным – с серыми и черными тенями на веках и нюдовой помадой на губах.
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Предыдущие образы Кати Осадчей на съемках
- Ведущая в черном жакете на две пуговицы и штанах с пайетками присутствовала на допремьерном показе документального фильма об украинском мультиартисте Монатике.
- На церемонии вручения премии Viva! Awards 2021 знаменитость побывала в черных классических брюках и светлом пиджаке, верх которого украшен красивыми декоративными камнями.
- Звезда продемонстрировала яркий образ в белом топе без бретелек, мятных брюках прямого кроя и оранжевой рубашке во время визита к Оли Поляковой в Турции.