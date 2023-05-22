Ілля розсудливий, а Іван вибуховий: Катя Осадча зізналася, з яким з трьох синів їй найважче
Джерело:Катя Осадча
У Каті Осадчої троє синів – Ілля, якого вона народила у 19 років, Іван і Данило від Юрія Горбунова. Ведуча вперше зізналася, що характери у них усіх дуже різні. Схоже, найважче їй з середнім Іваном.
Катя Осадча вкрай рідко ділиться особистим, але на вихідних її буквально закидали запитаннями про синів. Найстаршому Іллі 20 років, середньому Івану – 6, а Данило наймолодший, йому 1,5 року. З'ясувалося, що жоден з них не схожий між собою.
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Катя Осадча про характери всіх трьох синів
Всі хлопці різні. Ілля розсудливий і врівноважений. Іван з вибуховим характером, нон-стоп в русі, і потрібно йому бути скрізь й одночасно. І Данилко просто ніжне сонечко, чує з першого разу, що неможливо з Іваном,
– поділилася Катя Осадча.
Катя Осадча про характери синів / Фото з інстаграм-сторіс ведучої
До речі, ведуча натякнула, що з двома молодшими братами Іллі непросто, але він допомагає і справляється. "Ілля не те щоб мріяв про таку кількість братиків. Але вміє знайти підхід до кожного. Ну і з Іваном уже можна вести бесіди", – відповіла Катя Осадча.
Катя Осадча про старшого сина Іллю / Фото з інстаграм-сторіс ведучої
- До речі, слід нагадати, що Ілля – син Каті Осадчої від шлюбу з нардепом Олегом Поліщуком – закінчив міжнародну школу Kyiv International School і вступив у Мерілендський університет, що у США. Він вчиться на програміста.
- З приводу свого первістка Івана Юрій Горбунов казав, що він "балувана дитина", але обіцяв, що дисципліна буде.
- Хлопчик, до речі, не любить публічність і в 4 роки свідомо забороняв батькам публікувати ті фото, де видно його обличчя. Телеведучий коментував, що "це інтимна частина їхнього життя".