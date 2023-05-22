Катя Осадча вкрай рідко ділиться особистим, але на вихідних її буквально закидали запитаннями про синів. Найстаршому Іллі 20 років, середньому Івану – 6, а Данило наймолодший, йому 1,5 року. З'ясувалося, що жоден з них не схожий між собою.

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Катя Осадча про характери всіх трьох синів

Всі хлопці різні. Ілля розсудливий і врівноважений. Іван з вибуховим характером, нон-стоп в русі, і потрібно йому бути скрізь й одночасно. І Данилко просто ніжне сонечко, чує з першого разу, що неможливо з Іваном,

– поділилася Катя Осадча.

Катя Осадча про характери синів / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

До речі, ведуча натякнула, що з двома молодшими братами Іллі непросто, але він допомагає і справляється. "Ілля не те щоб мріяв про таку кількість братиків. Але вміє знайти підхід до кожного. Ну і з Іваном уже можна вести бесіди", – відповіла Катя Осадча.

Катя Осадча про старшого сина Іллю / Фото з інстаграм-сторіс ведучої