Катя Осадчая крайне редко делится личным, но на выходных ее буквально забросали вопросами о сыновьях. Старшему Илье 20 лет, среднему Ивану – 6, а Даниил самый младший, ему 1,5 года. Выяснилось, что ни один из них не похож между собой.

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Катя Осадчая о характерах всех трех сыновей

Все ребята разные. Илья рассудительный и уравновешен. Иван с взрывным характером, нон-стоп в движении и нужно ему быть везде и одновременно. И Данилко просто нежное солнышко, слышит с первого раза, что невозможно с Иваном,

– поделилась Катя Осадчая.

Катя Осадчая о характерах сыновей / Фото с инстаграм-сторис ведущей

Кстати, ведущая намекнула, что с двумя младшими братьями Ильи непросто, но он помогает и справляется. "Илья не то чтобы мечтал о таком количестве братиков. Но умеет найти подход к каждому. Ну и с Иваном уже можно вести беседы", – ответила Катя Осадчая.

Катя Осадчая о старшем сыне Илье / Фото с инстаграм-сторис ведущей