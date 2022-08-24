Традиционно Юрий Горбунов праздновал свой день рождения в кругу друзей с шоу-бизнеса, однако в этом году вместо вечеринки организовал сбор на кареты скорой помощи для ВСУ. Однако Катя Осадчая не забыла поздравить его публично.

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Катя Осадчая романтически поздравила Горбунова с 52-летием

Мой любимый Юра, сегодня особенно щемяще поздравлять тебя с днем рождения и одновременно с Днем Независимости. На фото мы год назад, счастливы и почти беззаботны. Я желаю тебе поскорее сделать такое праздничное фото в честь победы. Я люблю тебя,

– романтично поздравила Катя Осадчая.

На фото, о котором упомянула телеведущая, они позируют на Майдане Независимости 24 августа 2021 года после грандиозного парада. На нем Осадчая через пять дней после своих третьих родов.

"Спасибо тебе, моя любовь", – отреагировал Юрий Горбунов.

К слову, в семье Горбунова и Осадчей праздник за праздником. Еще 19 августа она поздравляла с днем рождения младшего сына Даниила, которому исполнился всего год.