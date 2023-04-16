В этом году Катя Осадчая празднует Пасху в кругу семьи. На прошлой неделе она показывала фото и поздравляла украинцев с Вербным воскресеньем.

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Осадчая в соцсети показала своих сыновей Иван и Данила. Самый младший вместе со звездной мамой был в вышиванке возле кулича и пасхальных яиц.



Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото с ее инстаграммы

Телеведущая трогательно поздравила украинцев с праздником Пасхи и пожелала, чтобы наша мечта о победе сбылась.

Наши надежды, наши молитвы, наша общая на всех мечта. Пусть светлый праздник принесет такой желанный покой. Мира и согласия каждой семье,

– написала Осадчая.

Екатерина добавила, что молится за каждого нашего героя, за каждого украинца и за тех, кто на небе.

В старости Екатерина Осадчая также показала, как билась яйцами с сыном Иваном, мальчик победил.



Осадчая билась с сыном яйцами на Пасху / Фото с ее инстаграм-сторис

Ее муж, ведущий Юрий Горбунов также присоединился к поздравлениям. В соцсетях он пожелал, чтобы Пасхальное чудо, Христово Воскресение, принесло Украине долгожданную победу.

К слову, уже второй год Украина отмечает Воскресение Христово в состоянии полномасштабной войны. Благодаря военным мы можем посвятить пасхальные корзины, собраться с родными и помолиться за победу в этой жестокой войне.

Украинские знаменитости также не остаются в стороне от этого важного и светлого дня. В соцсетях они поздравляют поклонников, благодарят ВСУ и делятся яркими праздничными кадрами. В нашей статьи читайте, как звезды поздравляют украинцев с Пасхой.