Незмінний ведучий "Холостяка" Григорій Решетник влаштував сімейний день і повів дітей у Володимирський собор, Ірина Федишин провезла вербові гілочки через пів України, а Лілія Ребрик показала своїх "котиків". Детальніше про те, як українські зірки святкують Вербну неділю і що бажають шанувальникам, у матеріалі 24 Каналу.

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Катя Осадча

"З Вербною неділею і з Великоднем всіх, хто святкує сьогодні. Злагоди між нами, всіма українцями, нехай принесуть великодні свята! Принесуть перемогу, мир і здоров'я кожному, хто на фронті і в тилу, всім, хто вдома і за кордоном, всім, хто вірить в Бога й ні. Всі ми єдині в нашій боротьбі і єдині в бажанні жити наше життя", – привітала Катя Осадча.

Григорій і Христина Решетники

"Вітаємо Вас зі святом. Нехай Господь береже нашу країну та кожну українську родину", – підписали Решетники. Разом з трьома синами вони освячували гілочки у Володимирському кафедральному соборі, що у Шевченківському районі Києва.

Юрій Горбунов

"Нехай Вербна неділя ще більше наблизить нас до великої перемоги! Нехай Бог береже всіх нас і допомагає нашим захисникам! Від нині за тиждень Великдень", – побажав телеведучий в інстаграмі.

Ірина Федишин

"З Вербною неділею. За тиждень Великдень! Усім міцного здоров'я і якнайшвидшої перемоги нам", – висловилася Ірина Федишин. До речі, з вербовими гілочками вона проїхала від Львова до Умані, адже у свято виступає на Черкащині.

Лілія Ребрик

"Сьогодні Вербна неділя. Мої котики поряд. Вітаємо вас з цим святом. Нехай здійсниться найголовніше бажання кожного, а з ним повернеться непідробна радість в наше життя. А сьогодні дихаємо кожною клітинкою і віримо в найкраще", – надихнула позитивом Лілія Ребрик.

Ольга Сумська

"З Вербною неділею, рідні", – лаконічно привітала акторка й опублікувала світлину з фотопроєкту дизайнерки Катерини Потлової. У ньому Ольга Сумська знялася в барвистій сукні від Юлії Магдич.