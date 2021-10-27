Катя Осадча приміряла розкішну червону сукню: фото вечірнього образу

Українська телеведуча Катя Осадча побувала на конкурсі "Міс Україна 2021". За лаштунками вона поспілкувалася з зірковими гостями. Перед камерами знаменитість позувала у вечірній сукні яскравого червоного кольору.

На конкурсі краси зібралося чимало зірок, які підтримували претенденток на звання "Міс Україна". Серед них були Тіна Кароль, Катерина Павленко, Юлія Саніна, Надя Дорофєєва, Тарас Цимбалюк і багато інших.

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Яскравий look Каті Осадчої

Телеведуча зняла декілька цікавих сюжетів з зірками за лаштунками конкурсу. Для особливого вечора Катерина обрала розкішну вечірню сукню червоного кольору зі спокусливим вирізом на нозі та лаконічним декольте. Поєднала її з блискучими сріблястими босоніжками.

Волосся Осадчої зібрали в зачіску ззаду й довершили її оригінальним головним убором в тон вбрання. На обличчі зробили макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.



Тіна Кароль і Катя Осадча / Фото з інстаграму "Світського життя"