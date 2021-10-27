На конкурсі краси зібралося чимало зірок, які підтримували претенденток на звання "Міс Україна". Серед них були Тіна Кароль, Катерина Павленко, Юлія Саніна, Надя Дорофєєва, Тарас Цимбалюк і багато інших.
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Яскравий look Каті Осадчої
Телеведуча зняла декілька цікавих сюжетів з зірками за лаштунками конкурсу. Для особливого вечора Катерина обрала розкішну вечірню сукню червоного кольору зі спокусливим вирізом на нозі та лаконічним декольте. Поєднала її з блискучими сріблястими босоніжками.
Волосся Осадчої зібрали в зачіску ззаду й довершили її оригінальним головним убором в тон вбрання. На обличчі зробили макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.
Тіна Кароль і Катя Осадча / Фото з інстаграму "Світського життя"