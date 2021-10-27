На конкурсі краси зібралося чимало зірок, які підтримували претенденток на звання "Міс Україна". Серед них були Тіна Кароль, Катерина Павленко, Юлія Саніна, Надя Дорофєєва, Тарас Цимбалюк і багато інших.

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Яскравий look Каті Осадчої

Телеведуча зняла декілька цікавих сюжетів з зірками за лаштунками конкурсу. Для особливого вечора Катерина обрала розкішну вечірню сукню червоного кольору зі спокусливим вирізом на нозі та лаконічним декольте. Поєднала її з блискучими сріблястими босоніжками.

Волосся Осадчої зібрали в зачіску ззаду й довершили її оригінальним головним убором в тон вбрання. На обличчі зробили макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.



Тіна Кароль і Катя Осадча / Фото з інстаграму "Світського життя"

Нагадаємо, титул "Міс Україна 2021" завоювала 22-річна Олександра Яремчук. Вона стала володаркою корони вартістю 3 мільйони доларів. У грудні цього року дівчина представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси Miss World в Пуерто-Ріко.