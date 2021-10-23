Це вже друга колаборація модельєра та ведучої, тому прихильники нетерпляче чекали на момент, коли зможуть ознайомитися з колекцією Timeless.
Не пропустіть Катя Осадча та Андре Тан презентували осінню колекцію: хто з зірок був на заході
Образ Каті Осадчої
На презентацію Катя прийшла у бежевій сукні з білим квітковим принтом. Вбрання мало довгі рукави та красивий виріз на нозі, що додавало образові родзинки. Поверх одягнула кардиган, що також пошитий у бежево-білих відтінках і з подібним принтом. Поєднала такий look зі світлими туфлями-човниками на підборах.
Волосся Катерина вклала рівно та одягла на голову білий берет. На обличчі зробила виразний макіяж з акцентом на очах. Довершили аутфіт розкішні мінімалістичні сережки.
Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого
Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого
Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого
Юрій Горбунов позував поруч із дружиною в total black look. Він підтримував кохану та радів за неї. А під фото написав: "Моя Катруся велика молодець! Сьогодні відбулася презентація нової колекції в колаборації Каті з Андре Таном. Кохану такі події надихають! А я з задоволенням підтримую творчі задуми! Перша колекція була дуже успішною! Сподіваємося, що друга буде ще крутішою. Так тримати!".