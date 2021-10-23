Це вже друга колаборація модельєра та ведучої, тому прихильники нетерпляче чекали на момент, коли зможуть ознайомитися з колекцією Timeless.

Не пропустіть Катя Осадча та Андре Тан презентували осінню колекцію: хто з зірок був на заході

Образ Каті Осадчої

На презентацію Катя прийшла у бежевій сукні з білим квітковим принтом. Вбрання мало довгі рукави та красивий виріз на нозі, що додавало образові родзинки. Поверх одягнула кардиган, що також пошитий у бежево-білих відтінках і з подібним принтом. Поєднала такий look зі світлими туфлями-човниками на підборах.

Волосся Катерина вклала рівно та одягла на голову білий берет. На обличчі зробила виразний макіяж з акцентом на очах. Довершили аутфіт розкішні мінімалістичні сережки.



Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого



Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого



Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого

Юрій Горбунов позував поруч із дружиною в total black look. Він підтримував кохану та радів за неї. А під фото написав: "Моя Катруся велика молодець! Сьогодні відбулася презентація нової колекції в колаборації Каті з Андре Таном. Кохану такі події надихають! А я з задоволенням підтримую творчі задуми! Перша колекція була дуже успішною! Сподіваємося, що друга буде ще крутішою. Так тримати!".

Зазначимо, Андре Тан прагнув створити колекцію, яка буде популярна не один рік. Він використав кольорову гаму, що ніколи не виходить з моди, а також додав квіткові принти, які, за словами його бабусі, захищають від наврочення.