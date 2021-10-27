На конкурсе красоты собралось немало звезд, которые поддерживали претенденток на звание "Мисс Украина". Среди них были Тина Кароль, Екатерина Павленко, Юлия Санина, Надя Дорофеева, Тарас Цимбалюк и многие другие.
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Яркий look Кати Осадчей
Телеведущая сняла несколько интересных сюжетов со звездами за кулисами конкурса. Для особого вечера Екатерина выбрала роскошное вечернее платье красного цвета с соблазнительным вырезом на ноге и лаконичным декольте. Соединила его с блестящими серебристыми босоножками.
Волосы Осадчей собрали в прическу сзади и довершили ее оригинальным головным убором в тон наряду. На лице сделали макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.
Тина Кароль и Катя Осадчая / Фото из инстаграма "Светской жизни"