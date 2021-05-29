Катя Осадча приголомшила яскравим образом у бордовій сукні в Грузії: ефектні фото

Вагітна українська телеведуча Катя Осадча відправилася у відрядження. Знаменитість активно ділиться світлинами з колоритної Грузії. Катя позувала на тлі неймовірно красивих краєвидів і похизувалася ефектним аутфітом у бордовій сукні.
Катя Осадча під час вагітності продовжує активно працювати. Днями вона відправилася в робочу поїздку в Грузію. Знаменитість й там демонструє вишукані варіанти різноманітних образів.
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Ефектний look Каті Осадчої
Зірка позувала в Грузії в неймовірно красивій довгій та асиметричній сукні кольору бордо. Вбрання мало пишні рукави та біле оздоблення по всій довжині. Талію ведуча підкреслила за допомогою пояса в тон сукні.
Такий look Катя поєднала з яскравими босоніжками помаранчевого кольору на підборах. Серед аксесуарів її образ доповнив білий головний убір та красиве намисто. Волосся Осадча зібрала у хвіст, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і ледь помітною помадою на губах.
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Попередні образи телеведучої
- Катя Осадча постала перед камерою на тлі автомобіля у легкій літній сукні білого кольору.
- Для прогулянки Києвом знаменитість обрала легку шовкову сорочку з оригінальним чорним принтом, прямі штани з різнобарвними смужками збоку та оверсайз-піджак.
- Зірка показала стильний повсякденний аутфіт, позуючи на камеру в обтислій сукні довжини міді в пастельних кольорах.