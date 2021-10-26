Катя Осадча позувала посеред жовтого листя: фото осіннього образу

Українська телеведуча Катя Осадча поділилася декількома атмосферними осінніми кадрами. Вона позувала посеред жовтого листя в красивому образі.

Катя Осадча обожнює робити оригінальні світлини, на яких зафіксовує щасливі моменти. Вона з радістю ділиться ними з шанувальниками, які стежать за сторінкою в інстаграмі.

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Осінні фото Каті Осадчої

Знаменитість зробила декілька ефектних кадрів посеред жовтого листя. Кольори на цьому фото передають всю атмосферу осіннього лісу, справжньої "золотої" осені.

На зйомку Осадча одягнула широкі білі штани та білу футболку з написом жовтого кольору. Поверх накинула чорну куртку, яку не застібала. Поєднала вбрання зі зручним світлим взуттям на низькій підошві.

Волосся Катя зібрала у пучок ззаду, на обличчі зробила легкий макіяж і одягнула сонцезахисні окуляри. Зірка, ніби дитина, раділа цьому теплому осінньому дню.

Люблю осінь за красиве листя і затишні вечори, за яскраві фарби й навіть за дощові жовтневі дні,

– написала Катерина під фото.



Катя Осадча посеред листя / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча посеред листя / Фото з інстаграму ведучої

Осінні образи українських зірок