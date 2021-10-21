Журналістка і ведуча Олександра Кучеренко часто публікує на особистій сторінці нові світлини. Днями вона поділилась чарівним кадром з мандрівки до Дніпра. Також дружина Дмитра Комарова продемонструвала варіант осіннього образу.
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Образ Олександри Кучеренко
Зіркова дружина позувала на тлі міста. Для прогулянки Дніпром вона постала перед камерою у червоному светрі та вузьких синіх джинсах. Зверху Олександра накинула чорну шкіряну куртку.
Телезірка доповнила образ білими кросівками з чорними смужками, а також стильним наплічником рожево-чорного кольору. Олександра Кучеренко розпустила довге волосся та вклала його легкими хвильками, а на обличчі зробила макіяж.
Це місто могло б з легкістю очолити рейтинг найкрасивіших міст України восени! І йому точно належить частина мого серця,
– поділилась Олександра Кучеренко.
Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко
Такий аутфіт чудово підійде для осінніх прогулянок. Шанувальники поділилися враженнями від фото дружини Комарова:
- "Красуня! Ну як вам вдається бути такою тендітною і худенькою...";
- "Чарівна";
- "Красуня";
- "Сашо, ви чарівна, приємно на вас дивитися";
- "Красуня у будь-якому місті";
- "Ви – прямий доказ того, що в Дніпрі живуть найчарівніші, найталановитіші та найрозумніші, всі можливі "най" дівчата!";
- "Улюблене місто";