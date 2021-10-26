Катя Осадчая любит делать оригинальные фотографии, на которых зафиксирует счастливые моменты. Она с радостью делится ими с поклонниками, которые следят за ее страницей в инстаграме.

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Осенние фото Кати Осадчей

Знаменитость сделала несколько эффектных кадров среди желтых листьев. Цвета на этом фото передают всю атмосферу осеннего леса, настоящей золотой осени.

На съемку Осадчая надела широкие белые брюки и белую футболку с надписью желтого цвета. Поверх накинула черную куртку, которую не застегивала. Совместила наряд с удобной светлой обувью на низком ходу.

Волосы Катя собрала в пучок сзади, на лице сделала легкий макияж и надела солнцезащитные очки. Звезда, как ребенок, радовалась этому теплому осеннему дню.

Люблю осень за красивые листья и уютные вечера, за яркие краски и даже за дождливые октябрьские дни,

– написала Екатерина под фото.

Катя Осадчая среди листьев / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая среди листьев / Фото из инстаграма ведущей

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