Зазвичай, Ірину фотографує її коханий Віталій Човник. Він багато часу проводить разом із дружиною, оскільки є ще і її продюсером. Днями знаменита пара прогулялася вуличками Львова.

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Осінній look Ірини Федишин

Вихідні у Львові були сонячними, тому Ірина вирішила не втрачати нагоди й прогулялася разом із коханим. Вона позувала на вулицях міста в костюмі світло-коричневого кольору, що складався з кофти та штанів. Поверх одягнула пальто в тон, яке не застібала. З взуття обрала чорні кросівки, адже в них дуже комфортно гуляти.

Стильний осінній аутфіт Федишин довершила аксесуарами: шарфом, капелюхом і сумкою. Біляве волосся вона, як завжди, вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і ніжно-рожевою помадою на губах.

Ірина Федишин у Львові / Фото з інстаграму співачки

У коментарях підписниці артистки засипали її компліментами. Такий осінній образ їм неабияк сподобався.