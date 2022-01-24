23 січня відбулась прем'єра 12 сезону вокального шоу "Голос країни". З нагоди першого випуску Катя Осадча опублікувала особливе фото.
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Образ Каті Осадчої
Телеведуча показала знімок з бекстейджу проєкту. Вона позувала перед об'єктивом у стильному чорному костюмі. Комплект складався з топу без бретелей, але з асиметричним декольте, а також штанів у стилі кльош.
Катя Осадча поєднала ефектне вбрання з туфлями з гострим носком у тон. Вона прикрасила руки браслетами, доповнила образ сережками-камінцями й підкреслила шию ніжним ланцюжком.
Лаконічна зачіска та вишуканий макіяж стали вдалим завершенням образу. Волосся зірка розпустила й зачесала назад, а на очах зробила макіяж smokey eyes.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Останні образи Каті Осадчої
- Для відпочинку в Таїланді ведуча приміряла повітряну білу сукню довжини максі, в якій пішла на пляж.
- На святкування Водохреща телезірка одягнула вишиту сорочку та чорну сукню-сарафан;
- Аутфіт total pink Катя Осадча обрала для походу на допрем'єрний показ фільму "Любов і блогери". До слова, у схожому вбранні постала Ольга Сумська.