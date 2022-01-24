23 січня відбулась прем'єра 12 сезону вокального шоу "Голос країни". З нагоди першого випуску Катя Осадча опублікувала особливе фото.

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Образ Каті Осадчої

Телеведуча показала знімок з бекстейджу проєкту. Вона позувала перед об'єктивом у стильному чорному костюмі. Комплект складався з топу без бретелей, але з асиметричним декольте, а також штанів у стилі кльош.

Катя Осадча поєднала ефектне вбрання з туфлями з гострим носком у тон. Вона прикрасила руки браслетами, доповнила образ сережками-камінцями й підкреслила шию ніжним ланцюжком.

Лаконічна зачіска та вишуканий макіяж стали вдалим завершенням образу. Волосся зірка розпустила й зачесала назад, а на очах зробила макіяж smokey eyes.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Цікаво, що на прем'єру "Голосу країни" солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька приміряла трендовий комплект кольору електрик. Для створення такого образу зірка надихнулась колишнім look Кім Кардашян.

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