Українське зіркове подружжя – Катя Осадча та Юрій Горбунов завжди відзначають традиційні свята. Разом вони провели й надвечір'я Водохреща, а також привітали усіх підписників зі святом.

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Катя Осадча і Юрій Горбунов привітали з Водохрещем

Кілька днів тому пара повернулась з Таїланду, щоб відсвяткувати в Україні Водохреще та повернутися до робочих буднів. З нагоди свята Катя Осадча поділилась новим фото з чоловіком.

Телеведуча позувала перед камерою у вишитій сорочці та чорній сукні-сарафані, що вдало гармоніювала з молочним кольором блузки. Яскраво-червоний пояс закцентував на тендітній талії зірки.

Катя Осадча доповнила образ червоним намистом та блакитними сережками-підвісками. Вона вирівняла та розпустила волосся, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Юрій Горбунов постав біля коханої та обійняв її за талію. Він також приміряв традиційне українське вбрання – білосніжну вишиту сорочку, яку поєднав з чорними штанами.

Христос хрещається! Зі святом Водохреща! Нехай хрещенська вода змиє всі негаразди. Любові й злагоди вашим родинам,

– привітала Катя Осадча.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Реакція мережі

Чарівні фото телеведучих за кілька годин зібрали понад 15 тисяч вподобань. Шанувальники активно коментують допис, де діляться враженнями від знімків та діляться вітаннями у відповідь: