23 января состоялась премьера 12 сезона вокального шоу "Голос страны". По случаю первого выпуска Катя Осадчая опубликовала особое фото.

Не пропустите Голос страны 12 сезон 1 выпуск: грандиозная премьера и неожиданно появление KAZKA среди тренеров

Образ Кати Осадчей

Телеведущая показала снимок с бэкстейджа проекта. Она показалась перед объективом в стильном черном костюме. Комплект состоял из топа без бретелек, но с асимметричным декольте, а также брюк в стиле клеш.

Катя Осадчая соединила эффектный наряд с туфлями с острым носком в тон. Она украсила руки браслетами, дополнила образ серьгами-камнями и подчеркнула шею нежной цепочкой.

Лаконичная прическа и изысканный макияж стали удачным завершением образа. Волосы звезда распустила и зачесала назад, а на глазах сделала макияж smokey eyes.

Катя Осадча

Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Последние образы Кати Осадчей