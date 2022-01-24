23 января состоялась премьера 12 сезона вокального шоу "Голос страны". По случаю первого выпуска Катя Осадчая опубликовала особое фото.

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Образ Кати Осадчей

Телеведущая показала снимок с бэкстейджа проекта. Она показалась перед объективом в стильном черном костюме. Комплект состоял из топа без бретелек, но с асимметричным декольте, а также брюк в стиле клеш.

Катя Осадчая соединила эффектный наряд с туфлями с острым носком в тон. Она украсила руки браслетами, дополнила образ серьгами-камнями и подчеркнула шею нежной цепочкой.

Лаконичная прическа и изысканный макияж стали удачным завершением образа. Волосы звезда распустила и зачесала назад, а на глазах сделала макияж smokey eyes.

Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Интересно, что на премьеру "Голоса страны" солистка группы KAZKA Александра Зарицкая примерила трендовый комплект цвета электрик. Для создания такого образа звезда вдохновилась бывшим look Ким Кардашян.

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