23 января состоялась премьера 12 сезона вокального шоу "Голос страны". По случаю первого выпуска Катя Осадчая опубликовала особое фото.
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Образ Кати Осадчей
Телеведущая показала снимок с бэкстейджа проекта. Она показалась перед объективом в стильном черном костюме. Комплект состоял из топа без бретелек, но с асимметричным декольте, а также брюк в стиле клеш.
Катя Осадчая соединила эффектный наряд с туфлями с острым носком в тон. Она украсила руки браслетами, дополнила образ серьгами-камнями и подчеркнула шею нежной цепочкой.
Лаконичная прическа и изысканный макияж стали удачным завершением образа. Волосы звезда распустила и зачесала назад, а на глазах сделала макияж smokey eyes.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Последние образы Кати Осадчей
- Для отдыха в Таиланде ведущая примерила воздушное белое платье длины макси, в котором пошла на пляж.
- На празднование Крещения телезвезда надела вышитую рубашку и черное платье-сарафан;
- Аутфіт total pink Катя Осадчая выбрала для похода на допремьерный показ фильма "Любовь и блогеры". К слову, в похожем наряде предстала Ольга Сумская.