Катя Осадча показала, як готується до зйомок: цікаві кадри

Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала, як відбувається її підготовка до зйомок. Спершу, вона позувала в гримерці, а потім показала розкішний образ в ліфті.
Катя Осадча часто ділиться з шанувальниками новинами з-за лаштунків. Зірка показала декілька нових кадрів, якими зацікавила підписників.
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На одній з фотографій ведуча позувала, сидячи в гримерці, в той час, як стиліст робив їй зачіску. Зірка вирішила зробити селфі на телефон. Катя зображена у повсякденному вбранні, а також бачимо біля неї теплий напій.
Наш марафон триває. Скоро покажемо дещо цікаве. Чекайте!
– підписала фото Осадча.
Катя Осадча в гримерці / Скриншот інстаграм-сторіз Каті Осадчої
На другому фото Катя зробила селфі в ліфті. Вона позувала у стильному штанному костюмі коричневого кольору, який поєднала з туфлями-човниками в тон на підборах. Образ зірка доповнила красивим капелюшком. На обличчі зробила макіяж з акцентом на очах, а волосся вклала в локони. Серед аксесуарів образ доповнювали підвіска на шиї та чорна захисна маска.
Катя Осадча в ліфті / Скриншот інстаграм-сторіз Каті Осадчої