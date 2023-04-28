Усі ворожі цілі на Київщині були знищені – 11 російських ракет та два безпілотники. Однак у місті Українка уламки ракети влучили у багатоповерхівку, пошкодивши квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу локалізували, але постраждала дитина. Про це влучання висловилася Катя Осадча, адже живе неподалік.

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Катя Осадча показала влучання недалеко від дому

Повномасштабна війна. День 429. Знову нічна ракетна атака. Лють, жах знову і знову… А це недалеко від нашого дому. Українка сьогодні,

– поділилася Катя Осадча й показала пошкоджену багатоповерхівку.

Катя Осадча про нічну атаку росіян / Фото з інстаграм-сторіс

Варто зауважити, що Катя Осадча та Юрій Горбунов живуть в елітному селі Романків, що в напрямку Обухова. До міста Українка їм щонайменше 20 кілометрів. Однак, ймовірно, вони все ж могли чути свист ракет чи роботу ППО.

Крім того, телеведуча опублікувала емоційний пост англійською, щоб нагадати, що війна дуже близько до кожного на світі.

"Сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну ракетами та безпілотниками. В Умані ракета влучила в житловий будинок, і в цей момент було вбито 10 людей, серед яких трирічна дитина. Уявіть собі, вони лягли спати з планами на сьогодні, з планами на життя, і їх убила Росія… Якщо ви читаєте це, то війна дуже близько, і ти особисто знаєш людей, які вже не можуть відвести дитину в садочок і прокинуться більше. Не будь байдужим, пам'ятай про Україну", – потужно написала Катя Осадча й показала страшні кадри зруйнованого будинку в Умані.