Усі ворожі цілі на Київщині були знищені – 11 російських ракет та два безпілотники. Однак у місті Українка уламки ракети влучили у багатоповерхівку, пошкодивши квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу локалізували, але постраждала дитина. Про це влучання висловилася Катя Осадча, адже живе неподалік.
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Катя Осадча показала влучання недалеко від дому
Повномасштабна війна. День 429. Знову нічна ракетна атака. Лють, жах знову і знову… А це недалеко від нашого дому. Українка сьогодні,
– поділилася Катя Осадча й показала пошкоджену багатоповерхівку.
Катя Осадча про нічну атаку росіян / Фото з інстаграм-сторіс
Крім того, телеведуча опублікувала емоційний пост англійською, щоб нагадати, що війна дуже близько до кожного на світі.
"Сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну ракетами та безпілотниками. В Умані ракета влучила в житловий будинок, і в цей момент було вбито 10 людей, серед яких трирічна дитина. Уявіть собі, вони лягли спати з планами на сьогодні, з планами на життя, і їх убила Росія… Якщо ви читаєте це, то війна дуже близько, і ти особисто знаєш людей, які вже не можуть відвести дитину в садочок і прокинуться більше. Не будь байдужим, пам'ятай про Україну", – потужно написала Катя Осадча й показала страшні кадри зруйнованого будинку в Умані.
- Важливо! Близько 15:00 голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що кількість загиблих збільшилася до 17 людей. Тоді рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих.
- Крім того, серед жертв удару по багатоповерхівці в Умані рок-музикант з Миколаєва Володимир Макаровський. Він виступав у рок-гурті "Фокстрот". Його друг каже, що артист "помер не там, де треба".