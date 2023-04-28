Все вражеские цели в Киевской области были уничтожены – 11 российских ракет и два беспилотника. Однако в городе Украинка обломки ракеты попали в многоэтажку, повредив квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар локализовали, но пострадал ребенок. Об этом попадании высказалась Катя Осадчая, ведь живет неподалеку.
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Катя Осадчая показала попадание недалеко от дома
Полномасштабная война. День 429. Снова ночная ракетная атака. Ярость, ужас снова и снова… А это недалеко от нашего дома. Украинка сегодня,
– поделилась Катя Осадчая и показала поврежденную многоэтажку.
Катя Осадчая о ночной атаке россиян / Фото с инстаграм-сторис
Кроме того, телеведущая опубликовала эмоциональный пост на английском, чтобы напомнить, что война очень близка к каждому в мире.
"Сегодня ночью Россия снова атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Умани ракета попала в жилой дом, и в этот момент было убито 10 человек, среди которых трехлетний ребенок. Представьте себе, они легли спать с планами на сегодня, с планами на жизнь, и их убила Россия… Если вы читаете это, то война очень близко, и ты лично знаешь людей, которые уже не могут отвести ребенка в садик и проснутся больше. Не будь безразличным, помни об Украине", – мощно написала Катя Осадчая и показала страшные кадры разрушенного дома в Умани.
- Важно! Около 15:00 глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что количество погибших увеличилось до 17 человек. Тогда спасатели достали из-под завалов еще двух погибших.
- Кроме того, среди жертв удара по многоэтажке в Умани рок-музыкант из Николаева Владимир Макаровский. Он выступал в рок-группе "Фокстрот". Его друг говорит, что артист "умер не там, где нужно".