Відома українська телеведуча Катя Осадча кілька місяців тому здивувала новиною про свою вагітність. Відтоді зірка дуже рідко розповідає про свій особливий стан.

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Днями Катя Осадча опублікувала новий допис на особистій сторінці. Вона поділилась, що літо 2021 для неї – особливе.

Зазвичай телеведуча влаштовує прогулянки велосипедом, та цього разу вона не може робити все, що звикла. Також знаменитість набагато більше відчуває спеку.

У мене це літо особливе, не все можу робити, що звикла, приміром, цього літа велосипед з гаража не виїжджає. А ще спеку відчуваю сильніше і кондиціонер мій найкращий друг,

– поділилась Катя.

Образ Каті Осадчої

Телеведуча опублікувала нове фото. Вона позувала перед камерою у білому топі, поверх якого одягнула рожеву об'ємну сукню довжини максі.

Катя Осадча зібрала волосся в акуратний пучок. Зірка не робила макіяж, похизувавшись натуральною вродою.

Шанувальники поділилися враженнями від нової світлини знаменитості: