Відома українська співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) не є настільки активною у соціальних мережах, як інші її колеги. Та вона однаково обожнює ділитися з аудиторією новими світлинами. Днями вона опублікувала нове фото на особистій сторінці.

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Нове фото Alyosha з дітьми

Артистка зробила селфі під час прогулянки з дітьми парком. На фото позували усі – зіркова матуся, маленька Марія, яка лежала у візочку, Роман та Марко. Усі члени сім'ї мило усміхалися на камеру. "Моє серце", – написала зірка під знімком.

Для прогулянки Alyosha обрала комфортне вбрання. Вона постала перед камерою в сірому топі з чорною вставкою. Волосся співачка зібрала у низький хвостик для зручності. Олена не соромиться показуватися без макіяжу, тому й цього разу продемонструвала природну вроду.



Alyosha з дітьми / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники поділилися враженнями від нового фото знаменитості з нащадками: