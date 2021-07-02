Днями Катя Осадча побувала в гостях у майбутніх батьків – співачки MamaRika та ведучого Сергія Середи. Вони розповіли про переїзд до Одеси, перебіг вагітності, а також розсекретили стать малюка, який народиться вже зовсім скоро.

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Ніжний look Каті Осадчої

Для зйомки у спекотний літній день Катя обрала комфортне вбрання. Ведуча постала перед об'єктивом в короткій сукні пудрового кольору з квітковим принтом. Родзинки образу додавали рюші спереду та те, що сукня зав'язувалася на шиї. Вбрання пошите з легкої тканини, тому чудово підійшло для вагітної в надзвичайно теплий день.

Волосся Осадча зібрала у хвіст ззаду. На голову вона одягнула солом'яний капелюх з помаранчевою смугою. На обличчі зробила легкий макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Довершила аутфіт вишуканими сережками з перлинами.

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MamaRika постала поруч із Катею в білій футболці та рожевому комбінезоні. Волосся вона зав'язала у два хвостики, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Майбутня матуся постійно усміхалася та насолоджувалася кожним моментом.