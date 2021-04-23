Катя Осадча показала бездоганний образ у картатій сукні: фото з Туреччини

Телезірка Катя Осадча продовжує записувати інтерв'ю за кордоном. Цього разу вона вирушила в сонячну Туреччину. На березі моря ведуча показала бездоганний літній образ у картатій сукні.

У спекотній Туреччині Катя Осадча зупинилася в п'ятизірковому готелі з виглядом на Середземне море. Тому в перерві між зйомками знаменитість встигає засмагати на пляжі та влаштовувати фотосесії в мальовничих локаціях.

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Бездоганний образ Каті Осадчої

На морському узбережжі ведуча сфотографувалася у легкій літній сукні небесно-блакитного кольору. Картате вбрання довжини міді зі спущеними рукавами акцентувало на тендітній фігурі Каті Осадчої. Сукню вона довершила масивними сонцезахисними окулярами, а волосся зібрала у низький хвіст.

Якщо в кадрі зірка з'являється з бездоганним макіяжем і розкішною зачіскою, то в перерві між зйомками турбується про свою шкіру та не користується косметикою. Варто додати, що на нових фото Катя Осадча продемонструвала розкішну засмагу. Її ведуча отримала не лише в Туреччині, а й у Єгипті, де перебувала у відрядженні раніше.

Катя Осадча в Туреччині / Фото з інстаграму ведучої





Катя Осадча в Туреччині / Фото з інстаграму ведучої

Зазначимо, зараз у гардеробі Каті Осадчої переважають легкі літні вбрання, адже більшість часу вона проводить у робочих поїздках у теплих краях. У Єгипті вона з'являлася: