Катя Осадча замилувала кумедним фото з сином: "Мій мотиватор"
Джерело:Катя Осадча
Ведуча Катя Осадча показалася з середнім сином Іваном. Вони зробили кумедне фото разом.
Телеведуча Катя Осадча в інстаграм-сторіз оприлюднила нове фото з робочих буднів. Вона показала, хто є її головним мотиватором.
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Катя Осадча показалась з сином
Телезірка сфотографувалася з сином у будинку на тлі ліфта. Вона позувала у повсякденному образі – джинсах, футболці та з лаконічним пучком. Іван кумедно повис на нозі зіркової матусі.
Мій мотиватор на всі часи,
– підписала кадр ведуча.
Катя Осадча з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Осадча й Горбунов не будуть всиновлювати дитину
На початку повномасштабного вторгнення чимало зірок висловили бажання всиновити дитину, серед них і Катя Осадча та Юрій Горбунов. Та зараз подружжя відклало це рішення.
Ведуча зауважила, що буде готовою до процесу усиновлення тоді, коли зміниться та покращиться ситуація у цій сфері – все буде прозоро та без корупції. Коли їй не доводитиметься користуватися публічністю, щоб стати сім'єю для самотньої дитини.