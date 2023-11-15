Телеведущая Катя Осадчая в инстаграм-сториз обнародовала новое фото из рабочих будней. Она показала, кто ее главный мотиватор.

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Катя Осадчая показалась с сыном

Телезвезда сфотографировалась с сыном в доме на фоне лифта. Она позировала в повседневном образе – джинсах, футболке и с лаконичным пучком. Иван забавно повис на ноге звездной мамочки.

Мой мотиватор на все времена,

– подписала кадр ведущая.



Катя Осадчая с сыном / Фото с инстаграм-сториз

Осадчая и Горбунов не будут усыновлять ребенка

В начале полномасштабного вторжения многие звезды выразили желание усыновить ребенка, среди них и Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Да сейчас супруги отложило это решение.

Ведущая отметила, что будет готова к процессу усыновления тогда, когда изменится и улучшится ситуация в этой сфере – все будет прозрачно и без коррупции. Когда ей не придется пользоваться публичностью, чтобы стать семьей для одинокого ребенка.