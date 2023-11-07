Телеведуча Катя Осадча в межах свого благодійного фонду працюватиме над допомогою сім'ям з всиновленими дітьми. Та сама зірка і її чоловік, Юрій Горбунов, наразі відклали рішення про батьківство малюка з дитбудинку.

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Катя Осадча про всиновлення

Ведуча пояснила, що здебільшого люди дивляться на тему всиновлення у рожевих окулярах та не помічають багатьох проблем.

Вони досконально не розуміють, що таке прийомна дитина, як це взяти до себе в родину по факту чужу дитину, які існують форми сімейного виховання тощо. Зазвичай у людей є просто бажання усиновити дитину, але це тільки верхівка айсберга. Що саме під ним – майже ніхто не розуміє. А там просто купа "але",

– заявила Катя Осадча.

Осадча навела особистий приклад: її подруга проходить непростий шлях всиновлення, але не може стати мамою. Вільних дітей немає, а у списку перед нею ще 133 усиновлювачі. Сертифікат на кандидатство в усиновлювачі дійсний лише один рік – після його завершення всю процедуру потрібно буде проходити наново.

"І от коли я дослідила проблему усиновлення в Україні, і в юридичній площині, і в соціальній, зрозуміла: аби усиновити дитину, її потрібно шукати й виборювати через суди. Це справді – боротьба за цю дитину. Це не категоричне моє "ні" щодо усиновлення, але поки не зміниться система, не стане більш прозорою, я навряд чи буду готовою до боротьби із соціальними службами так, як Тімур й Інна Мірошниченки", – додала ведуча.

Коли Осадча буде готовою до всиновлення

Катя Осадча додала, що буде готовою до процесу усиновлення тоді, коли зміниться та покращиться ситуація у цій сфері. Коли їй не доводитиметься користуватися публічністю, щоб стати сім'єю для самотньої дитини.

Я хочу скористатися цією публічністю, аби привернути увагу до того, що проблема дітей, які залишилися без батьків, – у затягнутій реформі, яка нарешті має відбутися. Тоді українці зможуть усиновлювати не через хабарі й не через жахливу бюрократію. Вона має бути, але в здоровому сенсі – дітей не можна роздавати просто так, але й ними не можна торгувати,

– підкреслила зірка.



Катя Осадча виховує трьох синів / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Тімур та Інна всиновлять другу дитину

До слова, через кілька місяців після того, як Тімур та Інна Мірошниченки усиновили 2-річного Марселя, подружжя наважилось повторити цей досвід.

Цього разу Інна Мірошниченко самостійно здобуватиме статус усиновлювачки, адже це буде простіше для постійно зайнятого Тімура. Оскільки у зіркової дружини є житло, майно та дозвіл від чоловіка – вона може всиновити дитину сама. Пізніше шоумена чекатиме тільки внутрішньосімейне всиновлення.