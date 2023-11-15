Телеведуча Катя Осадча в інстаграм-сторіз оприлюднила нове фото з робочих буднів. Вона показала, хто є її головним мотиватором.

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Катя Осадча показалась з сином

Телезірка сфотографувалася з сином у будинку на тлі ліфта. Вона позувала у повсякденному образі – джинсах, футболці та з лаконічним пучком. Іван кумедно повис на нозі зіркової матусі.

Мій мотиватор на всі часи,

– підписала кадр ведуча.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Осадча й Горбунов не будуть всиновлювати дитину

На початку повномасштабного вторгнення чимало зірок висловили бажання всиновити дитину, серед них і Катя Осадча та Юрій Горбунов. Та зараз подружжя відклало це рішення.

Ведуча зауважила, що буде готовою до процесу усиновлення тоді, коли зміниться та покращиться ситуація у цій сфері – все буде прозоро та без корупції. Коли їй не доводитиметься користуватися публічністю, щоб стати сім'єю для самотньої дитини.