У Каті Осадчої були сімейні вихідні, однак, за її словами, це було випробування на стресостійкість. Вочевидь, ведучій непросто справлятися з 6-річним Іваном і 1,5-річним Данилом. Вона навіть опублікувала вечірнє селфі з наймолодшим, на якому показалася без макіяжу.
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Катя Осадча з наймолодшим сином від Юрія Горбунова
Пропала з соцмереж. Просто ніхто не попереджав, що маленькі діти у 20 і в майже 40 – це трохи по різному. Вихідні – окреме випробування на стійкість,
– з гумором прокоментувала Катя Осадча.
Катя Осадча з сином Данилом від Горбунова / Фото з інстаграму ведучої
Нагадаємо, у квітні минулого року Юрій Горбунов обмовився, що вони з Осадчою думають про всиновлення дитини, батьки якої загинули під час війни. Він казав, що "це буде на плечах всіх українців". Сама ж ведуча коментувала, що це дуже нелегка для них тема, адже спочатку треба перевірити себе на стійкість, емоційний і моральний аспект.
У квітневому інтерв'ю Юрій Горбунов казав, що до питання всиновлення вони повернуться після перемоги й уже попередили про це свого старшого сина Івана. Той нібито не проти братика чи сестрички.