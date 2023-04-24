У Каті Осадчої були сімейні вихідні, однак, за її словами, це було випробування на стресостійкість. Вочевидь, ведучій непросто справлятися з 6-річним Іваном і 1,5-річним Данилом. Вона навіть опублікувала вечірнє селфі з наймолодшим, на якому показалася без макіяжу.

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Катя Осадча з наймолодшим сином від Юрія Горбунова

Пропала з соцмереж. Просто ніхто не попереджав, що маленькі діти у 20 і в майже 40 – це трохи по різному. Вихідні – окреме випробування на стійкість,

– з гумором прокоментувала Катя Осадча.

Катя Осадча з сином Данилом від Горбунова / Фото з інстаграму ведучої

Нагадаємо, у квітні минулого року Юрій Горбунов обмовився, що вони з Осадчою думають про всиновлення дитини, батьки якої загинули під час війни. Він казав, що "це буде на плечах всіх українців". Сама ж ведуча коментувала, що це дуже нелегка для них тема, адже спочатку треба перевірити себе на стійкість, емоційний і моральний аспект.

У квітневому інтерв'ю Юрій Горбунов казав, що до питання всиновлення вони повернуться після перемоги й уже попередили про це свого старшого сина Івана. Той нібито не проти братика чи сестрички.