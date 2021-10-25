Катя Осадча активно провела вихідний зі старшим сином: яскраві фото та відео

Українська телеведуча Катя Осадча присвятила вихідний сім'ї і влаштувала активний відпочинок. Разом зі старшим сином Іваном вона відправилась на дитячу залізницю.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча має напружений робочий графік, але й у ньому знаходить місце для чоловіка та дітей. Недільний вихідний вона провела разом з рідними, зокрема зі старшим сином Іваном.

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Вихідний Каті Осадчої з сином

Зіркова матуся провела час з сином в одному з київських парків. Там вони відвідали дитячу залізницю. Катя разом з Іваном прогулювалась серед дерев, їздила поїздом та насолоджувалась атмосферною осінню.

Наш чудовий вихідний. На дитячій залізниці все по-справжньому, тільки чаю не вистачає,

– поділилась зірка.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

На прогулянку з сином Катя Осадча одягнула повсякденне вбрання. Вона позувала перед камерою у широких темно-синіх джинсах та білосніжному светрі. Зверху телеведуча одягнула молочну куртку. Вона доповнила аутфіт сірою шапкою, білими кросівками та стильною червоною сумочкою. Іван натомість постав у чорних штанах та червоній куртці.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

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