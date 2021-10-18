Сольна виконавиця Слава Камінська поділилась з шанувальниками новими яскравими фото. Вона продемонструвала, як провела вихідний.

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Вихідний Слави Камінської з сім'єю

Знаменитість у неділю, 17 жовтня, зустрілась з колишнім чоловіком, Едгаром Камінським. Адже подружжя не розірвало стосунки цілковито заради дітей. Слава Камінська раніше зауважувала, що їхні "відносини не закінчаться ніколи".

Тож Слава, Едгар, Леон та Лаура вирушили на осінню прогулянку у ботанічному саду Києва. Чарівні та мальовничі фото робив саме колишній коханий виконавиці.



Слава Камінська з донькою / Фото з інстаграму Слави Камінської



Діти Слави Камінської / Фото з інстаграму Слави Камінської

Образ Слави Камінської

Увагу прихильників також привернув осінній аутфіт артистки. Для прогулянки вона обрала зелений спортивний костюм оверсайз, що складався з худі з написом та стильних широких штанів. Знаменитість доповнила образ клітчастим пальтом та наплічником.

Слава Камінська поєднала вбрання з білими кросівками. Вона розпустила волосся та вклала його легкими хвилями. На обличчі зірка зробила макіяж з акцентом на очах.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

Шанувальники Слави Камінської поділилися враженнями від нових фото у коментарях: