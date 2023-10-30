Дружина Віктора Павліка шокувала, скільки заробляє на місяць: "Пишаюся собою"
Джерело:Катерина Репяхова
Дружина співака Віктора Павліка заробляє гроші за допомогою інстаграму. Катерина Репяхова розсекретила свій дохід. Виявляється, блогерка щомісяця заробляє по кілька тисяч доларів.
Дружина Павліка відверто зізналась, скільки заробляє в інстаграмі. Нагадаємо, що півроку тому Репяхова придбала машину за майже 2 мільйони в кредит.
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Скільки заробляє Катерина Репяхова
Дохід блогерці приносять рекламні інтеграції в інстаграмі. За словами Катерини, на місяць вона може заробити 7 тисяч доларів.
Проте дружина Павліка не збирається зупинятися на досягнутому. Вона планує й далі розвивати свій блог.
Я пишаюся собою і не зупиняюся на досягнутому. І з розумінням ставлюся до тих, кого я тригерю,
– написала Репяхова.
Репяхова розповіла, скільки заробляє на місяць / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Заробітки Катерина Реп'яхової
- У березні цього року дружина Павліка зазначала, що її дохід в інстаграмі складає 150 – 200 тисяч гривень.
- Водночас сімейний бюджет пари складає приблизно 10 тисяч доларів. Проте подружжя відкладає кошти на житло – власний будинок або квартиру.
- Крім того, дружина Павліка також має власний бренд дитячого одягу, який продає через інстаграм.
- Півроку тому блогерка говорила, що її магазин поки не приносить прибутку, а лише окуповує себе. За словами Катерини, потрібно 2 – 3 роки, щоб вийти на якийсь рівень.