Жена Павлика откровенно призналась, сколько зарабатывает в инстаграмме. Напомним, что полгода назад Репяхова приобрела машину за почти 2 миллиона в кредит.

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Сколько зарабатывает Екатерина Репяхова

Доход блоггерцы приносят рекламные интеграции в инстаграмме. По словам Екатерины, в месяц она может заработать 7 тысяч долларов.

Однако жена Павлика не собирается останавливаться на достигнутом. Она планирует и дальше развивать свой блог.

Я горжусь собой и не останавливаюсь на достигнутом. И с пониманием отношусь к тем, кого я триггеру,

– написала Репяхова.



Репяхова рассказала, сколько зарабатывает в месяц / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Заработки Екатерина Репейной