Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік нарешті познайомилися зі спільним сином. Подружжя неймовірно щасливе й тепер ще більше насолоджується часом, який проводить разом.

До теми Весь світ зупинився, – дружина Віктора Павліка поділилась фото новонародженого сина

Віктор Павлік постійно перебуває поруч із дружиною. Він підтримував її в пологовому будинку до початку пологів, а тепер допомагає з малюком. Реп'яхова виснажена, проте дуже щаслива. У своєму блозі вона майже нічого не публікує, бо, як зазначала, хоче провести час з коханим та крихітним сином.

Нове фото Віктора Павліка з маленьким сином

Проте деякі кадри в мережі все-таки з'являються. Катерина оприлюднила в інстаграм-сторіз зворушливе фото чоловіка. Віктор позував у палаті приватного пологового будинку, яка облаштована спеціально для того, щоб чоловік зміг бути разом із дружиною до та після пологів.

Павлік мило усміхався, притуливши до себе маленького Михайла, якого тримав на руках. Катерина не була багатослівною, лише позначила інстаграм-сторінку Павліка та додала емоджі у вигляді сердечка.



Віктор Павлік тримає на руках сина Михайла / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини Реп"яхової

Пологи Катерини Реп'яхової