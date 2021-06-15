Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик наконец познакомились с общим сыном. Супруги невероятно счастливы и теперь еще больше наслаждаются временем, которое проводит вместе.
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Виктор Павлик постоянно находится рядом с женой. Он поддерживал ее в роддоме до начала родов, а теперь помогает с малышом. Репьяхова истощена, однако очень счастлива. В своем блоге она почти ничего не публикует, потому что, как отмечала, хочет провести время с любимым и крошечным сыном.
Новое фото Виктора Павлика с маленьким сыном
Однако некоторые кадры в сети все-таки появляются. Екатерина обнародовала в инстаграм-сториз трогательное фото мужа. Виктор позировал в палате частного роддома, которая обустроена специально для того, чтобы мужчина смог быть вместе с женой до и после родов.
Павлик мило улыбался, прижав к себе маленького Михаила, которого держал на руках. Екатерина не была многословной, лишь отметила инстаграм-страницу Павлика и добавила эмоджи в виде сердечка.
Виктор Павлик держит на руках сына Михаила / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой
Роды Екатерины Репьяховой
- 14 июня Екатерина отправилась в роддом на плановый осмотр у врача. Накануне ей прогнозировали роды на 13 июня.
- После осмотра девушке сказали остаться в больнице, ведь совсем скоро она родит малыша.
- Вместе с Виктором Екатерина отправилась домой, чтобы взять все необходимые вещи.
- Вернувшись, Репьяхова готовилась к встрече с сыном. Некоторыми моментами делилась с подписчиками в Инстаграме.
- 15 июня Виктор Павлик опубликовал на личной странице в инстаграме первое совместное фото с женой и сыном, сообщив, что он в четвертый раз стал отцом.