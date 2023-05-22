"Скрутило на асфальті": дружина Віктора Павліка поскаржилася на здоров'я після скандалу

Нещодавно мережу обурив скандал, коли дружина Віктора Павліка вихвалялася спецперепусткою Південним мостом. Катерина Репяхова тепер почала скаржитися на здоров'я та зізналася, що має проблеми з харчуванням.

Після скандалу у Віктора Павліка вилучили спецперепустку. Його дружина Катерина Репяхова пояснила, з якою метою це зробили.

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Проте Катя зізналася, що вже 5 днів не може нічого їсти. "Не їм нічого зовсім. До такої міри, що вже не можу підняти Мішу, який важить 15 кілограмів", – написала Репяхова. Ймовірно, це почалося після публічного скандалу.

Дружина Павліка повідомила, що її "скрутило" просто на вулиці, вона не могла встати з асфальту. Тому Катерина почала харчуватися через силу. "Поки не знаю, як повернути апетит", – додала вона.



Катерина Репяхова поскаржилася на проблеми з харчуванням / Скриншот з її інстаграм-сторіс

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