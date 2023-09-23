Вилитий Михасик, — дружина Павліка показала архівне фото співака, коли йому було 5 років

Українська блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, поділилася з підписниками архівними фото артиста. Фото було зроблено ще в 1970 році, коли Павліку було всього 5 років.

Катерина зауважила, що син зіркового подружжя дуже схожий на батька в дитинстві. Зазначимо, що Михайлу зараз всього 2 рочки.

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Як Віктор Павлік виглядав у дитинстві

На світлині, яку опублікувала Катерина, ще зовсім маленький Павлік позував у сорочці в клітинку та чорних штанах. Тоді майбутній співак мав коротку стрижку.

Віктор Павлік. 1970 рік. Маленький Михасик,

– написала під фото блогерка.



Як Віктор Павлік виглядав у дитинстві / Скриншот з інстаграм-сторіс

Схожість Віктора Павліка та його сина Михайла



Фото з інстаграму співака

Як інші українські зірки виглядали в дитинстві