Вилитий Михасик, — дружина Павліка показала архівне фото співака, коли йому було 5 років
23 вересня 2023, 18:11Читать новость на русском
Джерело:Катерина Репяхова
Українська блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, поділилася з підписниками архівними фото артиста. Фото було зроблено ще в 1970 році, коли Павліку було всього 5 років.
Катерина зауважила, що син зіркового подружжя дуже схожий на батька в дитинстві. Зазначимо, що Михайлу зараз всього 2 рочки.
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Як Віктор Павлік виглядав у дитинстві
На світлині, яку опублікувала Катерина, ще зовсім маленький Павлік позував у сорочці в клітинку та чорних штанах. Тоді майбутній співак мав коротку стрижку.
Віктор Павлік. 1970 рік. Маленький Михасик,
– написала під фото блогерка.
Як Віктор Павлік виглядав у дитинстві / Скриншот з інстаграм-сторіс
Схожість Віктора Павліка та його сина Михайла
Фото з інстаграму співака
Як інші українські зірки виглядали в дитинстві
- Джамала опублікувала своє дитяче фото. Вона позувала на синьому тлі з коротко підстриженим волоссям та в радянській шкільній формі.
- 1 вересня Артем Пивоваров показав, як виглядав у школі. На світлині, якою виконавець поділився зі своїми шанувальниками, він позував у піджаку. Також школяр одягнув білу сорочку із чорно-білим коміром. Артем усміхався та тримав у руках грамоту.
- Якось фани попросили Дашу Квіткову опублікувати свої дитячі фото, тож вона поділилась ними на своїй сторінці. На фото блогерка постала у зовсім юному віці – ймовірно, тоді вона лише йшла до школи або була у перших класах. Зокрема, на одній зі світлин Даша Квіткова позувала у рожевій сукні та з хвостиками. Поряд же були її друзі у чорних костюмах та білих сорочках з великим комірцем.