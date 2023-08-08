Українська співачка Джамала опублікувала своє дитяче фото. Вона позувала на синьому тлі з коротко підстриженим волоссям та в радянській шкільній формі.

Дивіться також Дуже нагадує Крим, – Джамала розплакалася під час відпочинку на Сицилії

Архівне фото Джамали

Джамала зізналась, що ця світлина нагадала їй, як вона не стала "жовтенятком". Адже фото зробили за тиждень до того, як діти повинні були фотографуватися зі значками.

Але за декілька днів все, бац! І розвалилось. Пам'ятаю, що мені дуже хотілось змінити зачіску, тому я підстригла себе сама. Тож, якщо ти хочеш змін, почни із себе! Не хочеш довге волосся – підстрижись. Не хочеш бути "жовтенятком" – не будь,

– зауважила артистка.

"Я хочу, щоб ми так само починали з себе сьогодні та будували майбутнє наших дітей. Наші школи, наші думки, нашу культуру, музику, виховання. Хочеться, щоб люди не пристосовувались до війни, бо це – найгірше, що може бути".



Джамала в дитинстві / Фото з інстаграму Джамали

Зауважимо, "жовтенята" – учні 7 – 9 класів, яких об'єднували у групи, ними керували представники піонерів чи комсомольців школи. Жовтенята носили значки – рубінову зірку з портретом малолітнього Леніна по центрі.

Шанувальники відповіли Джамалі у коментарях. Фани згадали, як самі потерпали від радянського режиму в дитинстві. Дехто не погодився з зіркою, що у ті часи був вибір бути чи не бути "жовтеням".

"Я 5 років носила червону ганчірку. Ненавиділа щоранкові лінійки, бо якщо ти без "зірочки" чи краватки прийшов, тебе виставляли на "сором" перед усіма на усю лінійку. Слава Богу, я не застала комсомолу, бо це була ще гірша деградація особистості";

"Але ж Ви не із власного волевиявлення не стали жовтенятком, а тому, що Вам просто пощастило. Тож ставити в один ряд "обряд", який керувався величезною тоталітарною машиною, і можливість взяти в руки ножиці та постригти волосся – це ну якось некоректно";

"А мене тригернуло від фартушка і комірця… Я трохи старша, але ті самі мережива";

"Ох. "Жовтенятко" нині звучить як хвороба";

"Та сама історія з тими значками й теж було в Криму".

Джамалу розкритикували за виконання гімну